受到美股強彈激勵，台指期夜盤也同步走揚，在亞股早盤普遍強勢下，台股以上漲102.71點跳空開出，由台積電、聯發科等電子股推升指數一路走升，各類股滿面紅光，終場大盤上漲344.4點，收16,610.62點，成交量2,560.35億。

台指期上漲331點至16,560點。價差方面，台指期逆價差擴至51.62點，電子期逆價差擴至3.38點，金融期逆價差擴至6.35點。

現貨部分，三大法人買超339.09億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加124口至8,320口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2,220口至6,992口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少4,999口至11,138口。

永豐期貨指出，整體來看，3日K連二紅且連二日站穩月線，KD、MACD指標維持黃金交叉向上，短線盤勢偏多，若配合量能持續放大，台股有機會再向上挑戰季線。