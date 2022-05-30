央行總裁楊金龍2021年底即預告今年將朝向緊縮，加上報稅季及第三季台股現金股利發放資金需求，宣布從6月開始，調降每月標售的364天期及2年期定存單標售金額，各降為1,400億元及250億元，等同於每月放錢650億元，調節市場短期資金的流動性。

央行表示，因應銀行資金情勢與銀行資產配置需求，從6月起364天期定存單每月標售金額自1,700億元降至1,400億元，2年期定存單每月標售金額自600億元降至250億元。

央行是從央行從2010年4月開始每月標售1,000億元364天期定存單，2014年2月起由1,000億元提高到1,200億元，2015年3月起由提高1,300億元、6月起提高至1,500億元，2016年2月起提高至1,600億元，2017年5月提高至1,700億元，再來就這次降至1,400億元。

2年期定存單是從2013年8月開始標售，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月調高為400億元，2021年2月調高至600億元、4月再調高至800億元，但2021年11月又降回600億元，及這次降至250億元。