中華電信（2412）30日董事會通過，謝繼茂續任董事長兼任總執行長，郭水義續任總經理。

謝繼茂為台灣大學商學碩士，2019年5月升任中華電信董事長，郭水義為政治大學會計研究所商學碩士，亦於2019年5月升任中華電信總經理。

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