中華電董事會通過董座謝繼茂、總座郭水義續任 21:372022/05/30 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信（2412）30日董事會通過，謝繼茂續任董事長兼任總執行長，郭水義續任總經理。 謝繼茂為台灣大學商學碩士，2019年5月升任中華電信董事長，郭水義為政治大學會計研究所商學碩士，亦於2019年5月升任中華電信總經理。 520改選理監事 李詩欽可望續掌電電公會 國際頻寬需求增 中華電擴海纜投資 綠能及電動車指數成分股 中華電等9檔個股新納入 #中華電 #謝繼茂 #郭水義 #續任 #中華電信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華南金、銀董座 張雲鵬續任 04:102022/05/19 金融．稅務 台灣大打價格戰 搶寬頻上網客 04:102022/05/18 產業．科技 中華電信子公司爆勞資糾紛 員工曝：有人因此去看身心科 11:522022/05/26 政治 《其他電子》朋億決配息12元 梁進利續任董座 16:192022/05/24 財經 低軌衛星釋照 業者籲規範明確 04:102022/05/18 產業．科技 《通信網路》電信重回3雄爭霸 中華電董座點出關鍵決戰點 11:582022/05/28 財經 遠距上課卡卡 他批：中華電信固網線路不穩不是一兩天的事 17:462022/05/16 生活 瑞穎EPS 10.2元創歷年新高 改選由陳柏峰續任董事長 15:132022/05/27 財經 中華電聯手三強 攻4K遊戲 04:102022/05/13 產業．科技 三宗頻譜轉讓案 NCC准了 04:102022/05/19 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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