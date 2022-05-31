長榮集團經營權之爭延燒，繼長榮海運後，長榮航空股東會今日登場，被視為有意重返長榮航掌舵的老三張國政今早出現在會場，親自拿著徵求的委託書報到，但隨即就離開現場，外界解讀為「練兵」，測試看看能掌握的股權數，志在明年改選。

長榮海運昨日舉行股東會，大哥張國華主導的公司派提出減資6成議案，以近8成的高贊成率過關，雖弟弟派主導的長榮國際在股東會前最後一刻，發出聲明籲請長榮海運股東對現金減資退還股款案投下反對票，但未獲股東共鳴，仍舊敗下陣來。

長榮航空今日雖無減資案，主要為補選一席董事，公司派應可輕騎過關，弟弟派沒有提名人選，張國政卻出面徵求委託書，被解讀為測試看看能掌握的股權。不過因長榮國際在長榮航擁有2席董事，今日股東會也可見到大批弟弟派人員「顧場」。

據瞭解，市場上較具規模的收取委託書通路商有3家，分別是全通、長龍與聯洲，這三家都是支持哥哥派，弟弟派只得轉往券商，這次是與康和證券合作徵求委託書。