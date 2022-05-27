禾伸堂（3026）27日舉行股東常會，會中承認110年度營業報告書及財務報表，以及盈餘分配案。

其中110年合併營收約為新台幣（以下同）166.02億元，稅後歸屬母公司淨利為19.52億元，基本每股稅後盈餘為12.36元，同時承認年度盈餘分配，每股配發現金股利9元。

今日亦召開董事會訂定除息交易日為7月18日，最後過戶日為7月19日，自7月20日起至7月24日止停止股票過戶，除息基準日為7月24日；現金股利發放日為8月12日。