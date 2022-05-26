瓜子吃起來沒味道？有男子在臉書抱怨長輩來聚餐之後，他發現有瓶瓜子只剩三分之一，他一開始在群組詢問誰偷吃瓜子，沒人敢承認回應，但他一講「是給老鼠吃的瓜子」，群組刷出一排「驚訝表情」貼圖，讓他傻眼表示「人吃了應該沒關係吧」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示長輩們來家中聚餐離開後，他回到家發現剛買沒多久的瓜子只剩三分之一，他在家族群組內詢問「誰吃了瓜子」，沒多久就收到媽媽傳訊息表示「沒關係啦！給他們吃又沒關係」，他認為不是誰吃了沒關係的問題，而是那罐瓜子是要給老鼠吃的。

他一在群組發言「那是給老鼠吃的瓜子」，竟發現有吃瓜子的長輩們一一發出「驚訝」表情貼圖承認自己偷吃，他抱怨要吃瓜子之前，為什麼不先看清楚，他後來聽到長輩表示，該瓜子吃起來沒味道，讓他傻眼這樣還能吃掉三分之二瓶，並表示「人吃了應該不會怎麼吧？」。

長輩家中聚餐偷吃瓜子不承認，他說出真相是給老鼠吃的，群組刷一整排驚訝表情貼圖。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「順道解決尿臭問題」、「我會問『是誰偷吃我家老鼠的飯？』」、「沒事啦！寵物的食物很多都比人類吃的健康多了」、「人吃當然沒問題，因為寵物食物都很養生無調味」、「認真說起來，寵物的零食比人的還健康」、「應該不會怎麼樣啦，但就沒什麼味道而已」。

另外也有網友分享自己、家人、朋友或親戚吃寵物食品狀況，「不會怎樣，我爸也吃過狗狗的肉乾！他也沒事啊」、「我弟以前還吃過潔牙骨，整個讓我傻眼」、「我之前喝完酒肚子餓拿我家狗餅乾來吃，發現滿好吃的」、「我表弟還曾經把一包狗飼料當零食嗑光了，還跟我阿姨說那包有狗圖案餅乾好好吃哦！」。