材料-KY(4763)今日舉行股東會，通過每股配息5.5元。董事長王克璋指出，展望2022年，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，而地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，濟南大自然新材料亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已談妥；另今年3月已完成4,000噸絲束產能擴增，且上游自產醋酐已批量出貨，預期2022年將是「如虎添翼」的一年，營收成長可望為上市以來最佳。在業外方面，山東濟陽青寧工業區舊廠徵收已於2022年1月中旬收款並完成土地移交，2022年第1季已認列處分利益新台幣284,519仟元。

展望2022年，由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年3月已完成4,000噸絲束產能擴增，且醋酐已批量出貨，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。今年前四月累計營收為新台幣11.41億元，較去年同期成長33%。2022年第1季在原物料價格下跌、美元匯率走強及運費價格趨緩，暨山東濟陽青寧工業區舊廠徵收完成認列處分利益等因素，致獲利較去年同期增加274%，每股盈餘6.82元，賺贏2021全年。