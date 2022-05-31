聯準會利率會議紀錄並未釋出更加鷹派論調、4月美國個人消費支出價格指數（PCE）年增率放緩，透露通膨緩和跡象，加以數家零售業者財報優於預期，提振市場信心，激勵美股大漲，兩個月來首度周線收紅，帶領全球股市齊反彈，股票ETF普遍獲資金青睞。

統計近一周整體股票型ETF獲資金淨流入227.92億美元，主要流入美國股票ETF有184.75億美元，全球與新興市場分別淨流入29.75億與12.31億美元，亞太、日本與歐洲也各獲7.5億、1.25億與0.59億美元淨流入，但大陸市場遭淨流出9.3億美元、拉美市場淨流出0.08億美元。

富蘭克林證券投顧表示，過去一周美股ETF持續獲得資金青睞大幅吸金，S&P 500指數及那斯達克指數也終結逾20年來首見的連續七周下跌走勢、反彈收高。展望後市，全球通膨、景氣與聯準會政策動向將持續牽動投資人敏感神經，預期短線股市波動仍大，後市留意各主要國家5月製造業指數，與美國5月非農就業報告，若經濟數據能持續緩和市場對景氣及通膨前景疑慮，應有助股市延續反彈走勢。

富蘭克林證券投顧建議，現階段可詳細檢視投資組合，逢反彈應適度汰弱留強，面臨聯準會未來2次利率會議，預估將各升息2碼，6月開始縮表的資金緊縮環境，將突顯價值型高股利股票、基礎建設與公用事業股票的優勢，可透過美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金介入，積極者可搭配操作天然資源產業型基金。

歷經今年以來劇烈修正，部分科技股已出現股價被錯殺的情況，可先觀察這波率先落底，也領先反彈的費城半導體指數，能否站穩季線，看好數位轉型長線趨勢，可維持科技股票型基金定期定額策略。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，預期受到疫情影響的供應鏈通膨，可能開始消退，但目前尚未被市場重視的氣候通膨風險可能會接踵到來。預期氣候通膨將在2025年左右開始出現，且可能會維持未來十年或二十年，驅動氣候通膨的因素眾多，其中碳定價（carbon pricing）以市場為基礎的低碳經濟中扮演關鍵角色，中長期將推升物價上漲。基礎建設資產本質具應對通膨特性，基金布局策略，建構能實現長期可持續性實質絕對報酬率的投資組合。