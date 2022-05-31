魏鳳和上將將於6月8日至12日應邀出席第19屆香格里拉對話會（亞洲安全會議）並訪問新加坡、「會見有關國家代表團團長」。由於美國國防部長奧斯汀已表示也將參加「香格里拉對話」，兩人可望會晤。

據大陸微信公眾號「國防部發布」5月31日消息，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和上將將於6月8日至12日應邀出席第19屆香格里拉對話會（亞洲安全會議）並訪問新加坡。由於美國國防部長奧斯汀已表示也將參加「香格里拉對話」，兩人可望會晤。

消息稱，會議期間，魏鳳和將就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言，全面介紹中方堅定踐行真正的多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的政策理念和實際行動。

同時，魏鳳和將會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。訪問期間，魏部長還將與星國政府和防務部門領導舉行會見會談。

《華爾街日報》5月30日報導，據知情人士透露，美中正在努力敲定兩國防長在6月香格里拉對話會期間舉行首次面對面會談。香格里拉對話由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦，與會者有各國高階軍方官員、外交官、專家及評論員、國防產業代表等。