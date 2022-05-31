中泰賓館創辦人林國長二房林朱佩芳留下龐大遺產，但其遺囑執行人積欠2.2億遺產稅，法務部行政執行署台北分署定於6月7日下午針對她位於新店4筆總價近2億5000萬元的土地，進行第3次拍賣程序。另當天尚有83筆土地及商標、首飾、手套口罩組進行拍(變)賣。

台北分署表示，林朱佩芳於1998年間過世，留有多筆遺產，經財政部台北國稅局核課高額遺產稅，但其遺囑執行人欠繳2.2億遺產稅，台北國稅局移送台北分署執行。

台北分署將在6月7日下午進行第3次拍賣，將拍賣其遺產中坐落於新店地區的4筆土地。該4筆土地面積合計約414.18坪，均為第四種住宅區用地，現做為道路使用，分4標拍賣，各標底價合計近2億5000萬元。

此外，6月7日當天另有83筆土地將進行拍賣，均屬投資、自用兩相宜之物件，因新冠肺炎疫情因素，本次不動產拍賣限採通訊投標，減少群聚風險，台北分署請有意投標的民眾特別注意。

另台北分署6月7日上午10時，將拍賣多件知名珠寶商翁記珠寶的項鍊、耳環、戒指等首飾及實用的手套口罩組，以及12筆商標，其中4筆為國內著名的音響公司雅瑟音響所有，歡迎民眾參與競標。