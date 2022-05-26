行政執行署屏東分署將於31日上午10點30分拍賣1艘鮪釣船，總噸數達52.12噸、全長22公尺，可搭載船員10人。（屏東分署提供／謝佳潾屏東傳真)

行政執行署屏東分署將於31日上午10點30分拍賣1艘鮪釣船，總噸數達52.12噸、全長22公尺，可搭載船員10人。（屏東分署提供／謝佳潾屏東傳真)

行政執行署屏東分署將於31日上午10點30分拍賣1艘鮪釣船，總噸數達52.12噸、全長22公尺，可搭載船員10人，分署送鑑價後核定底價不公開，公告建議起拍價為600萬元，投標時應繳納400萬元保證金票據；有興趣者30日下午3至4時可至鹽埔漁港看船。

屏東分署指出，該漁船目前停泊於鹽埔漁港，被告考慮漁船如長期停放未正常行駛，性能會有耗損，且怕停放期間如有天災事變進水受損，價值可能減低，因此請求檢察官依據刑事訴訟法第141條規定拍賣漁船並保管價金。

屏東地檢署5月初囑託執行分署進行偵查中變價，分署執行人員迅即與地檢署、鑑定人登船履勘，經查該艘鮪釣船外觀大致正常。屏東分署一完成漁船相關調查程序，即迅速公告拍賣，希望能在端午節前順利為鮪釣船找到新主人，除妥善維護漁船的價值外，也讓漁船能發揮最大經濟效用。

屏東分署表示，年初地檢署囑託分署拍賣的漁筏，順利溢價3倍賣出，雙方已建立合作模式，希望本件也能繼續發揮拍賣專業順利拍出，除有助於妥善維護漁船的價值，也可以協助地檢署抒解贓證物庫保管空間負擔，並確保將來犯罪不法所得之沒收。

屏東分署將於30日下午3至4點，在鹽埔漁港碼頭開放觀覽鮪釣船，31日拍賣當天上午10點在分署建豐路辦公室，投標人可持身分證件及400萬元保證金票據領取號碼牌，10點半喊價拍賣，欲觀看開標或競買者，請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。

屏東分署提醒，有興趣觀覽漁船或競買的民眾，請參閱屏東分署官網上的拍賣公告，或洽詢本件承辦書記官，電話為（08）7366626轉5201。