防疫已成為民眾的生活日常，消費需求轉向外帶、外送或自煮在家享用美食，和億集團31日表示，旗下添好運、了凡實體門店外帶、外送訂單較上月增幅50％，hoyiiGO生活購及添好運、了凡實體門店之冷凍、冷藏商品，今（2022）年1月至5月業績成長四成五，防疫自煮商機旺，業績持續成長。和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，由宅食商機旺，和億集團今年前五個月業績已達上半年目標 。

蘇嬉螢表示，宅食經濟持續發威，添好運、了凡實體門店內用與外帶/外送比例約8：2，疫情攀升近二月，外帶外送訂單相較上期增幅約50％，近期來到約6：4。2022年1至5月和億生活集團特販行銷部之業務範圍，包含hoyiiGO生活購及其他線上線下合作通路，業績達3000萬元，其中hoyiiGO生活購營收占整體業績50％。

為持續搶攻宅食商機，添好運、了凡及hoyiiGO生活購續推6月份優惠，添好運、了凡實體門店外帶消費滿額85折優惠、Foodpanda外送平台8折起，hoyiiGO生活購618年中慶，線上線下齊優惠，防疫在家民眾無論是想享用熱騰騰現做餐點，或是覆熱便利的冷凍、冷藏星級美食，都能聰明便利享用。

蘇嬉螢表示，和億生活集團持續與外部通路加強合作，未來持續挑選具品牌特色產品，開發成適合通路上架商品，透過通路市場整合，將品牌延伸至民眾的日常生活。

和億自2021年12月於全聯福利中心獨家上架的添好運「好運雙喜湯圓、「鮮蝦高麗菜水餃」，了凡「蜜醬叉燒水餃」，以及在7-11販售，添好運與小美冰品聯名「芋頭西米露雪糕」、「楊枝甘露冰淇淋」及「紫米薏仁椰奶雪糕」。熱銷中添好運「港式奶茶」、「招牌凍檸茶」等經典冰品及飲品，都獲得民眾一致好評，從廣受民眾喜愛的經典港式點心、燒/滷味冷凍冷藏品到招牌冰品、飲品都有。

和億生活集團旗下hoyiiGO生活購，嚴選無毒、健康食品之電商品牌，與安永鮮物、獵人谷之夢、吉品養生、添好運、了凡等多個優質品牌合作，自6月1日至6月30日推出618年中慶優惠，精選多項超值組合618元起，添好運蘿蔔糕、大甲芋頭糕各一條618元，添好運鮮蝦高麗菜水餃、了凡蜜醬叉燒水餃各1包618元，吮指鴨翅膀二盒618等，獵人谷之夢的冷凍橄蔥餅二包組780元、安永鮮物味噌海鮮火鍋組1496元，超值又澎湃，最適合儲備於冰箱，無論當正餐或下酒菜隨時享用，活動期間加碼贈購物金10％回饋，週週抽獎618元購物金及含運優惠，諸多超值優惠大放送，民眾趁此活動優惠立即下單，充實冰箱存量領取各項回饋。

因應居家用餐需求，添好運、了凡實體門店自6月1日至6月30日推出外帶消費滿額85折優惠，添好運全品項餐點、包含冷凍冷藏商品，親取外帶單筆消費滿額650元享85折優惠。了凡親取外帶單筆消費滿額350元享85折優惠，鼓勵民眾完成施打疫苗，添好運、了凡小黃卡買一送一優惠再延至6月30日止，民眾出示小黃卡或相關證明，施打2劑疫苗可享添好運招牌凍檸茶、了凡季節時蔬，已施打3劑疫苗享添好運楊汁甘露、了凡單人份米其林油雞買一送一。

添好運、了凡與外送平台foodpanda合作，添好運單筆消費滿800元、了凡單筆消費滿500元，會員帳號8折優惠，一般帳號85折優惠。