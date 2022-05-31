德國默克集團（Merck ）今（31日）透過雲簽約形式，正式簽約落戶蘇州張家港市，默克將透過其於電子科技業務在大陸最大單筆投資，進一步聚焦半導體產業鏈，在張家港投資建設的專案包含半導體材料生產基地、倉庫和運營中心的先進半導體一體化基地。

就在本月16日，默克甫宣布計畫在無錫高新區的製造基地追加 1 億歐元投資，進一步擴建默克亞太地區首個一次性技術產品製造基地，持續賦能中國生物技術創新。在1個月內，默克就在生命科學和電子科技領域發起兩項重大投資。

《每日經濟新聞》報導稱，近日，大陸國務院印發《紮實穩住經濟的一籃子政策措施》，指出要加快推進重大外資專案積極吸引外商投資。2022年初，默克電子科技公布了「向上進擊」中國投資倍增計畫，預計於2025年前向其電子科技業務新增在華投資至少10億元人民幣（約1.3億歐元），新增投資將聚焦晶片製造領域。

作為「向上進擊」中國投資倍增計畫的重要組成部分，默克先進半導體一體化基地選址位於江蘇揚子江國際化學工業園，占地面積約69畝，新建的是半導體薄膜材料和電子特種氣體的量產工廠，化學品倉庫和運營中心。

默克方面表示，該基地成立後，將能夠用更快的回應速度為中國本地客戶和合作夥伴提供綜合性的材料解決方案，為提升產業鏈、供應鏈的可靠性和全面助力國內外半導體產業協同發展發揮重要作用。