投信法人今年以來持續買超宏碁(2353)，近5個交易日再買超逾1萬張，排名買超第6名個股；而外資也轉賣為買，連4個交易日站在買方。宏碁旗下宏碁智雲資訊（Acer AI Cloud Inc.）近日與國際大廠Google共同為培育台灣新創團隊，投入雲端量能與科技力，齊力推動「亞灣鏈結國際雲服務」計畫，並將於高雄亞灣新創園招募新創團隊進駐。此計畫將宏碁智雲資訊顧問團隊的最佳實戰經驗以及集團資源供新創團隊，同時結合Google Cloud服務平台資源，讓新創團隊可基於雲端應用，專注發揮所長。

宏碁集團董事長陳俊聖表示，「宏碁智雲資訊為宏碁旗下以雲端AI為焦點的資訊服務公司，本次計畫由宏碁智雲資訊提供專任顧問群與新創雲服務平台，協助新創上雲實踐商業模式。同時，我們也會試著接軌本案新創團隊與集團各事業體可能的合作途徑，在技術策略、商業價值、市場拓展等面相，協助新創團隊將其願景推向國際。」

目前「亞灣鏈結國際雲服務」計畫已吸引光時代科技、沛米科技、延電科技、哇哇科技、矽塔資訊、鬼島工作室、捷德運動、愛吠的狗娛樂、極現科技、優智能、獵戶科技等新創公司加入。團隊技術領域廣泛含括XR延展實境、空間定位、AIoT、智慧產業與大數據應用等，可提供製造、金融、零售、遊戲、運動、醫療等產業的不同的創新應用，透過資源和策略整合，將助於創新系統蓬勃發展，從中發掘具國際潛力的獨角獸，實現商業模式，成功落地並推向國際。

Google Cloud台灣總經理謝良承表示，「本次推動的亞灣鏈結國際雲服務計畫主要三個策略分別為「在地新創輔導」、『推動國際行銷連結大亞灣」與，「完善實證場域」。宏碁智雲資訊與Google Cloud提供完整的新創所需資源服務，包含鏈結產業、市場推廣、專業輔導、落地場域與新創雙邊媒合合作，我們各司其職，充分發揮所長，以更具彈性的雲端服務資源，培植新創產業；以更具國際觀的集團資源，促成新創事業落地，展現商業價值。」