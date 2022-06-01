美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在當地時間5月31日表示，拜登政府正在積極調查中國「躲避」美國制裁的情況，並考慮把更多中國企業加入美方的經濟制裁「黑名單」，一旦被列入清單的中企將遭到美方的出口管制。

此外，雷蒙多還引述近期一份報告指出，蘋果公司正在考慮將部分生產線遷出中國。「從許多其他美國製造公司那裡聽到了同樣的話，其中不少公司已經在中國經營了幾十年。」

據路透引述雷蒙多表示，拜登政府正在努力獲取中國「不良行為者」（bad actors）的更多資訊，「並將這些公司添加到實體清單中」，並正在進行多項調查。

她更補充說「我認為我們近期不會放鬆制裁」。

雷蒙多指出，如果可能，她希望與美國盟友合作，使他們採取與美方出口管制一致的貿易限制。

回顧從川普政府時期，美國就開始積極使用納入「實體清單」的做法，對中國發起經濟對抗。最早是從2018年8月1日，美國商務部正式以國家安全和外交利益為由，將涉及航空航太和電子科技有關的44家中國企業（8個實體和36個附屬機構）列入出口管制實體清單。