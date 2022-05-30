林姓女學霸、陳姓、林姓男子被起訴在台灣招攬女子，經面試分級後，安排她們從2018年起自費買機票、辦簽證前往美加地區，與華裔男客性交易，檢方依媒介性交易等罪起訴林女和陳男、林男3人，台北地方法院各判刑6月、陳男與林男各4月，3人都獲緩刑2年。可上訴。

據了解林女外貌美豔，從明星高中畢業後，考上知名大學，說著一口流利的英文，堪稱「學霸」，她進入社會想快速致富，先加入唐姓男子情色集團，短短1年就學會竅門而自立門戶，她在臉書大打「金錢鋪陳的美好」等廣告詞，誘使不少有淘金夢的網紅、小模赴美。

前年林女旗下10多名女子入境美國洛杉磯時，1名台女因進出美國頻繁，遭美方邊境管理局攔查後，女子因人生地不熟，只好坦承與同行者都是賣淫，美方前年9月透過AIT通報台灣，透過跨海視訊會議，偵辦這個跨國集團，美方清查相關可疑的出入境名單，刑事局也發動搜索主嫌林女等人住居所，搜出美國通關指導手冊、帳冊、客戶資料等。

檢警查出，這個跨國賣淫集團至少從2018年開始從事色情媒介，客人以華裔為主，小姐賣淫所得若400美金，要上繳150美金給集團成員，等於約是64分帳，不過也有到案的30多歲輕熟女強調，自己只是想散心，所以只陪酒不賣身。