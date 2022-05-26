大陸國防部發佈微信公號消息，大陸國防部5月26日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問時強調，美方是霸凌行為的始作俑者和集大成者，中方要求美方停止將「家法幫規」包裝成國際規則、推行美式「霸權秩序」的錯誤做法，客觀理性地接受中國的和平發展。這有利於中美關係，也有利於世界的和平穩定。

針對記者提問，據報導，美國防長奧斯汀近日出席參議院聽證會時稱，美軍力部署的重點是對抗中國「咄咄逼人的霸凌行為」。美軍參謀首長聯席會議主席米利稱，美正面對中俄兩個大國，兩國均有強大軍力，並企圖從根本上破壞以規則為基礎的國際秩序。

吳謙表示，美方言論一如既往，體現出濃濃的冷戰思維、霸權心態和面對中國和平崛起的焦慮。美方的用詞不論是「霸凌行為」，還是「破壞國際規則與秩序」，字字句句說的都是美國自己。

說到國際關係中的「霸凌行為」，美方是當之無愧的始作俑者和集大成者。在伊拉克，美國憑藉一管不知是什麼的白色粉末就悍然入侵一個主權國家，造成大量平民傷亡，多少家庭流離失所。在敘利亞，美國利用「白頭盔」組織虛假視訊，武裝干涉敘內政，造成了慘烈的人道主義災難。中國人民不會忘記，23年前的5月，以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫聯邦使館，對中國人民又欠下了一筆血債。這既是霸凌，更是罪行。

吳謙稱，說到以規則為基礎的國際秩序，美國是全球公認的規則破壞者。眾所周知，美國最喜歡拿「規則」說事，但最不把規則當回事的國家恰恰就是美國。美方對國際法和國際規則合則用、不合則棄，近年來曾陸續退出《伊朗核問題全面協議》《中核條約》《開放天空條約》等，充分展示了其自私和虛偽的面目。在這個問題上，最沒有資格指責他國的就是美國。