大陸多地疫情在5月延燒，仍拖累製造業景氣，但衝擊程度放緩。財新1日公布，5月大陸製造業採購經理人指數（PMI）為48.1，較4月回升2.1個百分點，但已連續三個月處於收縮區間，顯示多地疫情對經濟的負面影響仍在持續，但幅度較4月放緩。

香港經濟通通訊社報導，此一走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致。大陸國家統計局公布的5月製造業PMI為49.6，比4月高2.2個百分點，仍處於收縮區間。

財新智庫高級經濟學家表示，5月大陸多地局部疫情持續，製造業景氣度邊際出現改善，但仍位於收縮區間。需求、供給均在榮枯線下，且影響逐漸傳導至就業端。供應鏈受阻、物流時間延長等問題未能得到徹底改善。成本端與收費端價格的分化，進一步擠壓企業的盈利空間。

財新智庫高級經濟學家指出，這波疫情對經濟的負面影響可能超過2020年。政策層面，保證就業與物流暢通是重點。打通產業鏈、供應鏈阻塞處，推動復工復產，有助於穩定市場主體、提供就業保證。此外，幫扶紓困政策不應只限於供應端，對受到疫情影響收入下降的人員補助，也應著手處理。