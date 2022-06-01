大環境激烈變動，重擊了產業景氣！台灣採購經理人指數調查單位中華經濟研究院，1日發布5月台灣製造業採購經理人指數（Taiwan Manufacturing, PMI）和台灣非製造業經理人指數（Taiwan Non-Manufacturing, NMI），中國封控、歐美升息通膨等影響愈見擴大，各項產業景氣下修力猛，調查結果，近乎全面呈現大跌的局面。

2022年5月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI），雖然連續23個月呈現擴張，惟指數續跌2.8個百分點至53.5，為2020年7月以來最慢擴張速度；PMI組成五項指標中，新增訂單與生產指數皆呈現緊縮，且兩個指數皆滑落至2020年7月以來最快緊縮速度。代表製造業目前再度回到2年前新冠疫情剛爆發的夢魘！

反映內需產業的台灣非製造業經理人指數（NMI），5月未季調之台灣NMI 45.1，指數驟跌 10.0個百分點，且中斷連續10個月擴張轉為緊縮，為2020年5月以來最快緊縮速度。

中華經濟研究院長張傳章指出，5月PMI調查結果，有3個數據應特別注意：一、領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續2個月緊縮，指數續跌2.1個百分點至45.6。二、經季調後之生產指數，在連續2個月擴張速度趨緩後，指數續跌2.3個百分點轉為緊縮，指數為47.9。三、製造業未來六個月展望，自2020年8月以來首次呈現緊縮，本月指數再重跌8.9個百分點至44.0。

中華經濟研究院助研究員陳馨蕙指出，俄烏戰爭開始時有製造業者說拿到轉單紅利，實際上再經歷中國封控下的供應鏈中斷，轉單紅利早已消散，甚至因本土疫情擴散，進一步惡化成人力僱用與調度的困難，物流不易，供應商交貨時間上升。