土石崩塌現場已經可見坡面裸露，未來仍有持續坍塌的可能。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

由於連日大雨，基隆市中山區復興隧道口5月31日晚間發生土石崩塌，並一直持續到晚間。立法委員蔡適應及市議員宋瑋莉、莊敬聖、張秉鈞及議員參選人施偉政等人，6月1日上午10時再至現場會勘，初步請航港局先盡速排除路面土石樹木，後續再另行研議如何補強山坡水土保持。

31日下午5時40分左右，有民眾行經復興隧道出口旁的山坡有土石崩落的情況，且後續持續崩塌，到了晚間6時40分左右，都還有土石在崩落。當天晚間宋瑋莉、莊敬聖、張秉鈞及議員參選人施偉政等人就已經趕到現場，但天色已暗，只能請警方協助封鎖隧道雙向交通，避免發生意外。

6月1日上午，立法委員蔡適應也陪同到現場會勘，發現現場坡面已經裸露在外，若接下來還有大雨，土石將持續崩落。另一方面，坍塌地點上方還有一戶民家6人，市府將先協助撤離，並安置到安全處所。

對於後續的處理方面，事發處的道路部分產權屬航港局，但山坡水土保持部分則涉及國有財產署、航港局、港公司等不同單位。因此現場議定由航港局先清理崩落的土石，後續的山坡水土保持及水土防護等，則將由基隆市政府進一步釐清責任歸屬及協調，才能進行。

宋瑋莉呼籲市府產發處應出面協調相關單位，盡快進行後續的水土保持處理。莊敬聖則是指出，目前是梅雨季節，現場隨時可能再度發生土石崩落，但各單位還在相互推諉，希望能趁此機會建立救災機制。張秉鈞也呼籲各權責機關應以民眾的生命財產安全為念，盡快處理。