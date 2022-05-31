今（31日）下午3時許，因午後瞬間大雨，導致頭城鎮濱海路七段發生土石滑落阻斷路面，警方獲報後即派遣大里派出所及大溪派出所警察同仁前往現場交通管制，並通知工務單位到場清理。

待員警抵達現場後，實施交通管制指揮交通，疏導往來車流，並開啟巡邏車警示燈，提醒用路人注意安全，避免發生交通事故。

宜蘭縣警察局礁溪分局提醒，近日天氣不穩定常出現瞬間大雨，造成邊坡土石鬆動，如遇豪大雨時，用路人行車時速不宜過快，若發現路況異常，務必減速慢行，以策安全。