疫情部份，今新增6名死亡個案，年齡介於50到101歲之間，分別為女性1位、男性5位，從5月13日至27日陸續發病，因不敵病毒肆虐，不幸在5月25日至27日期間逝世。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府表示，昨日第16波快打站服務2115人，2日共累積服務5324人。衛生局提醒，請家長持續觀察孩子施打疫苗後的身體狀況，多休息、多喝水，如有身體不適請儘速就醫。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣確診後流程，衛生局表示如有相關疑慮，縣府1999為民服務專線，及宜蘭縣政府衛生局防疫專線：03-9357011。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今（30日）宣布宜蘭縣新增1003個確診者，本土累計41686個案例，另新增6名死亡個案；宜蘭縣長林姿妙為保護縣內孩童健康，於28、29日開設第16波快打站，累計5324個人施打疫苗，縣內61家合約醫院仍有提供疫苗施打服務，請家長評估孩子健康狀況，踴躍前往接種疫苗。

疫情部份，今新增6名死亡個案，年齡介於50到101歲之間，分別為女性1位、男性5位；其中2人未施打疫苗、1人打2劑、3人打滿3劑；有1人是住宿式長照機構的長輩；6人從5月13日至27日陸續發病，因不敵病毒肆虐，不幸在5月25日至27日期間逝世。

衛生局表示，6位往生者有5位是80歲以上，1位是100歲以上，基本上都是慢性病合併症，常確診後就不幸往生，其中有一位50幾歲，也是有多重疾病，包含心臟病、肝臟、腎臟方面等問題，如有多重慢性病合併的話，萬一確診，死亡率相對高的。

校園疫情方面，今日新增確診學生數244人、教職員工29人，3分之1是居家隔離中陰轉陽，因實體課程已停止，所以幾乎是家人傳染機率較高，累計共6335位學生、633位教職員確診。

縣府表示，昨日第16波快打站服務2115人，2日共累積服務5324人。衛生局提醒，請家長持續觀察孩子施打疫苗後的身體狀況，多休息、多喝水，如有身體不適請儘速就醫；另外，縣內61家合約醫療院所仍有提供服務，民眾可透過電話向診所預約施打。

衛生局長徐迺維表示，今天是近期內確診數相當低的一次，因有些診所假日沒開放，是不是假日效益造成確診數量減少，還需注意觀察，但整體趨勢看起來確診個案沒有明顯往上增加，未來變化將密切注意，盼這波個案數持續往下降，讓大家回復正常的生活；徐強調目前個案數雖在減緩中，但絕對不能掉以輕心。