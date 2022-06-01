CRIF中華徵信所運用徵信科技（CrediTech）打造創新應用平台「中小企業信用風險平台（Mr. Report）」，運用CRIF中華徵信所涵蓋全台灣160萬筆的商業資訊，和全球超過220個國家的企業徵信資料庫，運用替代性資料（Alternative Data）導入第三方資料，例如：Google評論評級、新聞媒體、政府公開資訊等，全面數位化將資料進行匯整、融合、分析，提供企業即時掌握合作夥伴之「倒閉風險預測」、「營業狀態診斷」、「信用評分」、「白名單潛力客戶」之四大動態。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示：「中華徵信所作為產業徵信龍頭業者，一直站在最前端關注台灣產業動態，致力協助企業解決需求。『中小企業信用風險平台（Mr. Report）』運用線上平台銷售管道，協助企業快速評估風險、找好供應商、好客戶，優化決策效率。隨著全球政經局勢多變，CRIF中華徵信所的商業資訊服務，便是可以協助企業做商業決策的最佳依據，CRIF中華徵信所也將持續致力於運用徵信科技的發展來提升企業徵信的效率跟降低成本！」

根據經濟部中小企業處的《2021年中小企業白皮書》資料顯示，台灣中小企業家數為154萬8,835家，占全體企業98.93%，然過往中小企業的營業及財務資料較少且不完整。全球貿易競爭激烈、政經局勢多變，在風險提高的狀況下，CRIF中華徵信所觀察企業徵信的需求量大量增加，所需的資料面向也更廣，但企業的預算跟資料取得成本卻沒有很好的取得平衡。

「中小企業信用風險平台（Mr. Report）」，透過AI、機器學習、大數據等應用，加上運算模型、實地訪查以及齊全的商業資料庫網絡，來提供企業所需3大報告：KYC簡易報告、企業徵信報告、監控徵信報告。利用徵信科技改善傳統人力徵信，強化客觀數據判斷的精準性。

Mr. Report含蓋全台160萬筆上市櫃、中小企業的商業資訊，和全球超過220個國家的企業徵信資料庫，並加入外部資料、公開網站、政府平台，如：社群資料、Google評論評級、新聞媒體、訴訟、商登、實價登錄等，進行匯整、融合與分析，提供企業掌握合作夥伴「倒閉風險預測」、「營業狀態診斷」、「信用評分」、「白名單潛力客戶」之四大動態，期望成為各個商業階段的風險評估控管利器。