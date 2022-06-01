滬深兩市1日漲跌互現，上證指數下跌4點，中止連續5個交易日收漲。滬深兩市1日成交額合計為人民幣（下同）8,851億元。

香港信報報導，上證指數1日盤中高見3,190點，上漲4點，漲幅為0.13％，低見3,160點，下跌26點，跌幅為0.83％，終場收報3,182點，下跌4點，跌幅為0.13％，成交額為4,024.2億元。

深成指1日最多上漲64點，漲幅為0.56％，高見11,592點，盤中一度下跌59點，跌幅為0.52％，低見11,467點，尾盤回穩，最終收報11,551點，上漲23點，漲幅為0.21％，成交額為4,826.76億元。

滬深300指數1日收報4,083點，下跌8點，跌幅為0.2％。創業板指數收報2,428點，上漲23點，漲幅為0.99％。

各類股方面，基本金屬、石油、金融、房地產股偏軟。煤炭股上漲逾1％。水泥、鋼鐵、化工、電力股持穩。