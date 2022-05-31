港股前兩個交易日升逾千點後，31日小幅開低，隨後震盪走升，維持窄福震盪。

恒指開低17點，報21,106點；截至10點16分，報21,155.52點，升31.59點，漲幅0.15％。

國指低開3點報7,251；現報7,287.81點，升32.68點，漲幅0.45％。

紅籌指數現報3,940.94點，升35.53點，漲幅0.91％。

個股變動方面，青島啤酒雖遭復星國際拋售股份，但股價開高走高，現報67.5港元，漲3.8％。

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A股三大股指開高走低 小幅震盪
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