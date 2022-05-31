恒指開低走高17點 小幅震盪 11:322022/05/31 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股前兩個交易日升逾千點後，31日小幅開低，隨後震盪走升，維持窄福震盪。 恒指開低17點，報21,106點；截至10點16分，報21,155.52點，升31.59點，漲幅0.15％。 國指低開3點報7,251；現報7,287.81點，升32.68點，漲幅0.45％。 紅籌指數現報3,940.94點，升35.53點，漲幅0.91％。 個股變動方面，青島啤酒雖遭復星國際拋售股份，但股價開高走高，現報67.5港元，漲3.8％。 電子躍主流 芯測周漲冠興櫃 人間有味是清歡 A股三大股指開高走低 小幅震盪 #漲幅 #現報 #恒指 #小幅 #開低走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首季大樓漲幅TOP 10出爐 冠軍是花蓮 16:212022/05/25 房市新訊 熱門股－大眾控 尾盤回補連三紅 04:102022/05/28 證券．權證 《基金》RePower EU計畫公布 潔淨能源股強彈 15:482022/05/24 財經 滬指早盤升9點 深成指升81點 13:332022/05/30 財經 電子航空反攻 台股上漲140點突破16100點關卡 15:012022/05/25 財經 砂石供應已從源頭管制 價格平穩 19:232022/05/24 財經 人民幣在岸價小幅收跌 維持6.66元區間 18:252022/05/24 財經 人民幣中間價三連漲 創逾兩周新高 12:022022/05/24 財經 恒指收盤漲59點 騰訊、阿里收跌 17:422022/05/25 財經 《盤中解析》電金傳齊攻 登月關鍵全看它 10:582022/05/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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