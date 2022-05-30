大陸疫情放緩、上海推出激勵措施，大陸股市30日早盤收升，滬指升0.31％，深指升0.73％。

上證指數開高後一度跌7點或0.23％，低見3,123點後有承接回升，高見3,150點，升20點或0.66％，早盤收報3,140點，升9點或0.31％，成交人民幣（下同）2,413.79億元。

深成指高見11,327點，升133點或1.19％，低見11,185點，跌7點或0.07％，早盤收報11,274點，升81點或0.73％，成交2,774.09億元。

滬深300指數收報4,018點，升17點或0.44％；創業板指數收報2,345點，升22點或0.98％。

各類股個別發展，電力、化工股升逾1％；鋼鐵、石油、有色金屬股走穩；煤炭股跌逾2％；房地產、金融、水泥股偏弱。

上海29日推出「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，共50條措施，同時宣布6月1日起取消復工復產審核「白名單」，消除對企業復工復產復市的不合理限制；並預計全年將為市場主體減負3,000億元。

另外，上海證券報報導，多家銀行已收到有關部門最新窗口指導，月度新增貸款要超過去年同期，銀行要應貸盡貸，同時加快已授信貸款的放款速度。