大陸股市23日半日下跌，上證指數半日收報3,131.8點，跌14點，跌幅為0.47％，最多跌18點，跌幅為0.59％，低見3,127點，成交額為人民幣（下同）2,359.01億元。
深成指收報11,373點，跌81點，跌幅為0.71％，成交額為2,968.74億元。
滬深300指數收報4,035點，跌42點，跌幅為1.03％，創業板指數收報2,399點，跌18點，跌幅為0.76％。
各類股漲跌互見，陶瓷股上漲超過3％，交通運輸及服裝鞋類等持穩，酒店旅遊及飛機製造則跌逾2％。
大陸股市23日半日下跌，上證指數半日收報3,131.8點，跌14點，跌幅為0.47％，最多跌18點，跌幅為0.59％，低見3,127點，成交額為人民幣（下同）2,359.01億元。
深成指收報11,373點，跌81點，跌幅為0.71％，成交額為2,968.74億元。
滬深300指數收報4,035點，跌42點，跌幅為1.03％，創業板指數收報2,399點，跌18點，跌幅為0.76％。
各類股漲跌互見，陶瓷股上漲超過3％，交通運輸及服裝鞋類等持穩，酒店旅遊及飛機製造則跌逾2％。
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