滬深兩市18日成交額合計為人民幣（下同）7,703億元。上證指數18日盤中最多下跌22點，跌幅為0.72％，低見3,071點後，一度有買盤吸納，高見3,105點，上漲12點，漲幅為0.39％。但尾盤再度承壓走軟，終場收報3,085點，下跌7點，跌幅為0.25％，成交額為3,388.49億元。
香港信報報導，深證成指18日盤中最多上漲70點，漲幅為0.62％，高見11,300點，盤中最多下跌78點，跌幅為0.7％，低見11,151點。終場收報11,208點，下跌22點，跌幅為0.2％，成交額為4,314.95億元。
滬深300指數18日收報3,991點，下跌13點，跌幅為0.35％。創業板指數18日收報2,365點，下跌3點，跌幅為0.16％。
中國證券報引述業內人士透露，汽車下鄉政策有望於6月初推出。受此消息激勵，摩托車類股上漲逾5％，汽車製造類股漲逾1％。其他類股方面，煤炭股跌逾1％，石油、金融、房地產股偏軟。電力股上漲逾1％。化工、水泥股持穩。
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