大陸央媒《經濟日報》旗下《證券日報》18日以專文〈三大安全邊際凸顯A股市場長期投資價值〉說明近期海外股市大幅回檔中，A股市場走勢相對獨立，展現出較強韌性，令人關注。鼓吹無論是從接踵出台的各項利多政策、實體經濟長期向好的大趨勢，還是A股市場自身內在價值研判，都有理由相信，中國資本市場必將迎來高品質發展，盡顯長期投資價值。

《證券日報》稱，上證指數自4月27日觸及2863.65點低點後，穩步攀升站上3000點關口。截至17日，上證指數報收於3093.7點，期間累計漲幅達7.18％。業內人士普遍認為，在各方面利好政策陸續出台中，穩增長效應正在加速顯現。雖然面臨國內外多重複雜因素，中國經濟的韌性依然經得起考驗，作為經濟晴雨錶的A股市場的韌性也將隨之增強。

5月16日，中國經濟4月份「成績單」出爐，主要經濟指標增速由升轉降或有所回落。對此，大陸國家統計局發言人付淩暉表示，這些由於疫情衝擊帶來的短期變化是階段性和外在的，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有變，支撐高品質發展的要素條件沒有變，韌性足、潛力大、空間廣的特點也沒有變。

值得關注的是，近期外資持續以實際行動為中國經濟投下「信任票」。國際貨幣基金日前宣布將人民幣在特別提款權貨幣籃子中的權重，從10.92％上調至12.28％。大陸商務部發布最新資料顯示，今年前4個月，中國新增合同外資1億美元以上大項目185個。充分表明外資對中國經濟前景依然充滿信心。而信心的恢復與提升，勢必傳遞到中國資本市場。

當前，A股市場自身三大安全邊際因素也凸顯出長期投資價值。

一是上市公司高品質發展進行時，股息率不斷提升，股票配置價值也相應提升。

據中國上市公司協會統計，2021年末，A股上市公司已完成現金分紅總額1.55兆元人民幣，創近年新高。進一步統計發現，以5月17日最新收盤價為基準股價，有1076家公司的股息率超過一年期定期存款利率（1.75％），有504家公司的股息率在3％以上。高股息品種憑藉較為確定的股息收益，「安全墊」作用明顯。

二是目前A股市場估值處於歷史底部區域，具有較高的安全邊際。

從歷史上看，2000年以來，A股市場出現過4次大底，見底時間分別為2005年6月6日、2008年10月28日、2013年6月25日，以及2016年1月27日，對應的上證指數分別為998點、1664點、1849點、2638點，對應的A股動態市盈率分別為19.05倍、13.07倍、11.83倍、17.5倍。統計發現，截至5月17日，A股的動態市盈率為15.09倍，處於歷史底部區域。

三是目前破淨股占比已經接近歷史峰值。

統計顯示，截至5月17日，滬深兩市有409支個股最新市淨率低於1倍，處於「破淨」狀態，占A股可交易個股比例為8.6％。

從歷史資料看，2005年上證指數998.23點時，破淨股為175支，占上市公司總量13.48％；2008年上證指數1664.93點時，破淨股為173支，占上市公司總量11.04％；2013年上證指數1849.65時，破淨股為158支，占上市公司總量6.45％。目前無論是破淨股數量，還是破淨股占比，均已接近歷史峰值。通常，破淨股數量的增多往往意味著市場底部的到來，有望吸引境內外資金相繼進場。