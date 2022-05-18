隔夜美股大漲帶來的提振有限，周三香港股市開高走低，目前恆生指數跌1%，報20396.95點。國企股跌1.2%，報6990.58點。

儘管隔夜中概股大漲，但恆生科技股目前下跌1.94%，成份股跌多漲少。明源雲漲1.29%，表現最佳，其次為華虹半導體漲1.2%。

京東跌4%，跌幅最大。其執行長徐雷表示，從3月起，上海、吉林和北京這一波疫情對中國零售業和京東的影響較大，並形容這一波疫情使線上線下消費遭到「雙殺」。

佳源國際開平後突然崩跌43.4%，在暫停交易前跌41.4%，報0.58港元。同集團的佳源服務跌逾71%。根據監管文件，新鴻基公司於5月11日取得大陸地產股佳源國際及佳源服務的保證權益，涉及佳源國際約10.37億股或21.11%股權。

創科實業漲4.1%，其最大客戶家得寶（Home Depot）第一季營收創下歷史新高，並上修全年財測。