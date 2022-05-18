由於美國零售業銷售數據強勁，舒緩對經濟成長放緩的憂慮，在蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等大型成長型類股的帶動下，美股指數今天收盤大漲。
道瓊工業指數大漲431.17點或1.34%，以32654.59點作收。
標準普爾指數大漲80.84點或2.02%，收在4088.85點。
科技股那斯達克指數勁揚321.73點或2.76%，收11984.52點。
費城半導體指數狂漲146.411點或5.01%，收3066.499點。（譯者：陳政一）1110518
由於美國零售業銷售數據強勁，舒緩對經濟成長放緩的憂慮，在蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等大型成長型類股的帶動下，美股指數今天收盤大漲。
道瓊工業指數大漲431.17點或1.34%，以32654.59點作收。
標準普爾指數大漲80.84點或2.02%，收在4088.85點。
科技股那斯達克指數勁揚321.73點或2.76%，收11984.52點。
費城半導體指數狂漲146.411點或5.01%，收3066.499點。（譯者：陳政一）1110518
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