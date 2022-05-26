台股加權指數26日開在16,128.21點，權王台積電（2330）開在523元，IC設計龍頭股聯發科（2454）開在849元，隨後壓在盤下，兩大半導體龍頭股表現平平，資金點火航運股、電器、鋼鐵等傳產股，金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）早盤反彈逾1％，帶動台股早盤上漲逾50點，指數緩步上升。

聯準會會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會成員對於升息的看法與市場完全相符，消除不確定性，這激勵美國四大指數全面反彈，道瓊工業平均指數連續第四個交易日收高。

道瓊工業平均指數5月25日終場上漲0.6％（191.66點）、收32,120.28點。那斯達克指數上漲1.51％（170.29點）、收11,434.74點。費城半導體指數上漲1.98％（55.88點）、收2,882.93點。

元富投顧指出，時序進入5月底，眼看6月升息腳步又近，但俄烏戰爭依然膠著，包括油價、小麥、銅、鎳、物價高漲，而中國清零的政策仍沒改變，各地復工的情況也不樂觀，讓NB、手機、汽車等供應鏈斷鏈，供應不順。

美股標普500指數上周最低下探3,810點，較今年1月3日歷史收盤高（4,796點）拉回達20.56％，已經落入熊市，因此，美股本周震盪加劇，類股輪動速度也加大，操作難度高，仍宜短線應對，16300月線反壓待突破，而16,000點短多不宜再破，否則有再下探15,600～15,800壓力。