大陸股市半日收漲，上證指數27日開高走高，最多漲27點，漲幅為0.89％，高見3,151點，半日收報3,139點，漲16點，漲幅為0.52％，成交額為人民幣（下同）2,329.17億元。

香港信報報導，深成指27日半日上漲，高見11,379點，漲173點，漲幅為1.54％，半日收11,257報點，漲50點，漲幅為0.45％，成交額為2,754.87億元。

滬深300指數收報4,017點，漲24點，漲幅為0.62％，創業板指數收報2,341點，漲20點，漲幅為0.87％。

各類股普遍造好，石油股漲逾3％，化工、煤炭股漲逾1％，鋼鐵、金融、電力、房地產、有色金屬股靠穩，水泥股偏軟。

大陸統計局公布，2022年前4個月，大陸規模以上工業企業實現利潤總額2.658兆元，年增3.5％，增速較首3月回落5個百分點。4月份，工業企業利潤則下降8.5％。