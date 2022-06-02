中國外交部2日消息，中國國務委員兼外長王毅1日抵達南太平洋島國萬那杜，與萬國總理拉夫曼率同副總理、外長、財長等內閣主要成員在維拉港集體會談。拉夫曼強調，願繼續以堅守一個中國政策為政治基石，以共建「一帶一路」為合作引領，推動萬中全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。王毅介紹了中方剛剛發表的與太平洋島國相互尊重、共同發展的立場文件重要內容，為雙方下步合作作出全面規畫、提出具體舉措。

拉夫曼說，建交40年來，中萬彼此信賴，堅定團結。衷心感謝中國長期以來為萬國實現穩定和可持續發展提供的巨大助力，中國以實際行動證明是萬國真正的朋友。

王毅說，中萬建交40年來，雙方相互信任支持，像家人一樣相處，留下了許多感人的友好故事，成為開發中國家相互尊重、團結協作的典範。中方願同萬方總結成功經驗，共同規畫好兩國關係下一個40年，為打造中萬命運共同體不斷注入新動力。

雙方就推進雙邊關係、加強國際和地區事務合作進行深入交流，達成廣泛共識。一是增進政治互信。二是堅持互利共贏。三是庚續人民友誼。四是深化戰略協作。五是加強地區合作。

王毅介紹了中方剛剛發表的同太平洋島國相互尊重、共同發展的立場文件重要內容，表示立場文件釋放了中方願同島國深化政治互信、拓展互利合作、維護共同利益的明確信號，並為雙方下步合作作出全面規畫、提出具體舉措。中國同島國的合作光明正大、公開透明，中方將繼續同島國團結互助，攜手前行。

拉夫曼說，萬方高度評價中國—太平洋島國外長會機制重要作用，表示對中方立場文件提出的願景和設想倍感振奮，讚賞中方持續打造雙方合作六個新平台，堅信同中國的合作必將更好助力島國抓住發展機遇，也必將進一步提升島國同中國的雙邊合作。

會談後，雙方出席了經濟技術、醫療衛生、海洋經濟等合作文件簽字儀式。

會談前和簽字儀式後，萬那杜大酋長還專門為中國代表團舉行了極具美拉尼西亞民族特色的傳統歡迎儀式。