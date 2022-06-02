大陸「穩經濟」政策接連推出，且高層下令加速落實。大陸國務院總理李克強在6月1日端午假期前夕所主持召開的國常會上要求，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效，並加碼政策性銀行人民幣（下同）8千億元信貸額度以衝刺基礎建設。

值得注意的是，這是李克強在短短10天內第三度為穩經濟一攬子政策召開重要會議，顯示大陸高層強力推動政策落實與短期內拉抬經濟的決心。先在5月23日，大陸國常會提出六大面向、33 項穩經濟一攬子措施，相關政策細則日前已公布上路，包括引導金融機構將存款利率下降效果傳導至貸款端，加大增值稅留抵退稅範圍，增強企業紓困力度，以及促進汽車、家電消費。

5月25日，國務院再召開10萬人的全國穩住經濟大盤電視電話會議，要求扎實推動各項「穩經濟」政策。此番國常會指示，要加快政策落實腳步。

大陸央視報導，6月1日李克強在國常會上表示，將新增人民幣（下同）1,400多億元留抵退稅，並要在今年7月份退稅到位。金融支持基礎設施建設方面，則計畫調增政策性銀行8千億元信貸額度，且要落實支持平台企業合法合規境內外上市等政策。

會議強調，這既是及時加大力度穩住經濟大盤的重要措施，堅持圍繞市場主體實施宏觀政策，實行精準調控，提高效率，不透支未來。下一步，要對政策再作全面篩查、細化實化，讓市場主體和人民群眾應知盡知、應享盡享。

中國首席經濟學家論壇理事王軍對此表示，近期官方穩經濟的政策緊鑼密鼓推出，此次國常會對六大方面、33項具體措施的落實生效，進行持續跟進部署，充分表明穩定經濟大盤的決心和信心，釋放十分強烈的穩增長、保市場主體、保就業、保民生的訊號。