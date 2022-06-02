111年全國中等學校運動會（全中運）將自7月1日起至7月27日止，採3階段復辦，各階段復辦5個運動種類，陸續完成各復辦賽程。除已按原賽程完成的柔道、划船、射擊、自由車（場地賽）、網球、跆拳道（品勢）、舉重、射箭、輕艇（競速、靜水標竿）、滑輪溜冰外，目前規劃復辦的種類有體操（競技與韻律）、跆拳道（對打）、游泳、羽球、田徑、桌球、軟式網球、空手道、角力、卡巴迪、自由車（公路、計時、登山車）、拳擊、輕艇（龍舟）、木球及擊劍共計15個運動種類。

第1階段訂於7月1日至6日復辦桌球、羽球、跆拳道（對打）、空手道及輕艇（龍舟）共5個競賽種類；第2階段訂於7月15日至20日復辦田徑、游泳、角力、自由車（公路、計時、登山車）及木球共5個競賽種類；第3階段訂於7月23日至27日復辦體操、軟式網球、拳擊、擊劍及卡巴迪共5個競賽種類。預計屆時參加復賽的選手達9345人，因採3階段復辦，每階段選手約有3000人至4000人將分批到花蓮縣內參賽。

原訂於111年4月16日開幕的111年全中運，因4月國內新冠肺炎疫情各地延燒，教育部尊重花蓮縣政府防疫整體考量所提緊急請求，同意延賽。然為提供長期投入訓練的中學生運動好手一個完善的競技舞臺，教育部日前召開111年全中運組織委員會第1次臨時會議，同意111年全中運執行委員會之復辦規劃，同時配合花蓮縣內醫療量能，將採3階段復辦方式，以達參賽人流降載，俾能順利完成賽事。

此外，復辦賽事期間不開放觀眾入場，並取消開、閉幕典禮，僅安排承辦112年全中運的新竹縣政府辦理簡易的會旗交接典禮，以減低防疫負荷；賽事防疫措施部分，由111年全中運執行委員會依據中央流行疫情指揮中心最新公布事項，掌握疫情發展及隨時滾動防疫計畫內容。

教育部體育署除了感謝花蓮縣徐榛蔚縣長帶領全體行政團隊，在疫情艱鉅的考驗下，仍盡力投入本次全中運復辦工作，在落實各賽事場館的防疫規範下，讓所有參與的工作人員都能順利完成任務，同時讓每位參賽的年輕選手有大顯身手的舞臺。體育署表示，全中運是全國中等學校優秀年輕運動員競技的體育殿堂，期盼每位選手發揮辛勤訓練的成果，成為國家體壇最耀眼的明日之星。復辦及防疫措施資訊請詳見全中運官方網站https://111sport.hlc.edu.tw/Module/Home/Index.php。