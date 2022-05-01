國立清華大學今天慶祝創校111周年暨在台建校66周年校慶，新任校長高為元期許清華師生及海內外校友一起向清華下個111年前進，畢業半世紀的校友也為支持校務發展送給母校2500萬元大紅包。不過，今年的校慶大會因疫情因素改為線上直播，僅少數師生及校友到場參與。

高為元指出，從建校到今天，清華的使命始終是為社會培育人才並探索真義，這也吻合他的核心價值「自治自理」、「學術自由」、「包容公平及多元」。他將在最短時間內多多聆聽與學習，運用過往的經驗與師生一同努力，建立跨領域的研究及教學，提升全球化、落實在地化，準確定位清華的獨特性。

清華大學校友總會理事長蔡進步表示，清華正處在積極發展醫學和各項新領域的關鍵點，很榮幸能請到具多元文化經歷與全球視野的高為元擔任校長，以他豐富的教育與行政經驗，相信定能承先啟後，引領清華再創高峰。

蔡進步指出，今年也是清華在台建校的校長梅貽琦逝世60周年，梅校長曾說，「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。」現在的清華不僅有大樓，也有許多在學術研究和作育英才上努力的大師，更重要的是百年校史與校訓教導我們對獨立思考、自由創新和厚德載物的堅持。

畢業50年的校友代表呂正理致詞指出，當年大學部僅有核工、物理、數學、化學4個系，加上研究生及教職員不過千人。經過半世紀，如今已發展為12個學院，69個系所，師生人數也超過1萬8000人，這真是他們當年入學時無法想像的飛躍成長。

他說，清華的發展固然令校友欣喜，但清華是公立大學，如果只倚賴政府每年撥給的經費及補助，成長終究有限，捐款也不應只是大企業或少數幾位非常有錢校友的事。因此，1972年畢業的核、物、數、化4系同學發起了募款計畫，雖然畢業生不到160人，目前能聯絡上的更少於100人，但卻有超過一半以上的同學響應捐款，令人感動。

4系校友今天也將募款所得2500萬元支票送給母校，將作為君山音樂廳整修、旭日永續基金、逐夢獎學金等校務發展之用。