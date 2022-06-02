新光三越Dyson Supersonic全新版抗毛躁吹風機HD08，特價1萬4600元，88折。（新光三越提供）

新光三越iPhone 13 128G粉色，特價2萬4900元，96折。（新光三越提供）

新光三越虎牌日本製多功能微電腦電子鍋6人份，特價5290元。（新光三越提供）

「618」電商年中最大購物盛會將開跑，新光三越旗下電商平台skm online，為歡慶開站一周年，即起推出「618寵粉節」，超過1萬項最新、最限量的專櫃商品全新上架，首波6月2日至6月9日爆品限時搶購，如限量iPhone 13 128G粉色、AirPods第3代、獨家67折的roborock石頭科技S7 MaxV Ultra、Dyson Supersonic全新版抗毛躁吹風機88折等。此外，skm online更首度延攬日本潮牌「BEAMS」進駐，將於6月3日推出獨家9折優惠；而6月10日起，萊雅、高絲集團等美妝品牌也將加入同慶。

新光三越「618寵粉節」，首波回饋包括6月2日至6月8日全站滿5000元現抵300元（3C科技類除外）；6月2日至6月19日用skm pay綁定台新卡滿5000即贈100元刷卡金；6月2日至6月30日使用滙豐信用卡滿6600即贈100元skm online折價券。