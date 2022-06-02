GameStop第一財季營收表現意外強勁，在來自沃爾瑪、亞馬遜等大型零售商的競爭日益加劇之際，該電玩遊戲零售商轉向電商的策略展現成效。惟其上季虧損擴大，使盤後股價表現受抑，GameStop周三盤後上漲近1%，報122.59美元。

在散戶小蝦米集結力抗華爾街巨鱷引爆的「史詩級軋空」行情帶動下，本來乏人問津的GameStop去年股價飆漲687%。

新冠疫情期間的封鎖措施重創GameStop的實體零售業務，但也帶動購物趨勢加速轉向電子商務，GameStop順應潮流積極展開轉型計畫，並持續強化線上業務。

GameStop在5月推出數位資產錢包，可以儲存、發送、接收和使用加密貨幣和非同質化代幣（NFT），也可以用來在GameStop的NFT市集上進行交易，預計將於今年晚些時候正式上線。

但Wedbush分析師Michael Pachter表示，Gamestop推出NFT市集「毫無義意」，根本不會有NFT可供銷售，也不會有客戶，他們提供的錢包將是空的。

他並表示，該公司連續幾季的財報電話會議都未開放提問，也沒有機會釐清該公司的NFT市集產品和策略。

GameStop公布第一財季（截至4月30日）淨營收為13.8億美元，超出分析師預測均值13.2億美元。

淨損為1.579億美元，相當於每股虧損2.08美元，遠超出前一年同期的淨損6680萬美元或每股虧損1.01美元。

第一財季含遊戲主機與配件在內的硬體銷售額為6.738億美元，較前一年同期的7.035億美元下滑，並占總營收48.9%。

軟體銷售額為4.837億美元，遊戲周邊和收藏品銷售額為2.209億美元，均較前一年同期成長。該公司表示，軟體和收藏品銷售額貢獻季度總營收五成以上，為2020財年第三季以來首見。

此外，GameStop表示，考量客戶需求增加，以及供應鏈可能中斷，上季庫存金額達到9.176億美元，較前一年同期的5.709億美元大幅提高。