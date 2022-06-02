高雄市永安區永華路1間民宅於今天下午2時發生火警，消防局獲報後立即出動11車30人前往搶救，由於到達時發現1樓有濃煙冒出，消防人員立即佈線搶救，火勢順利於24分鐘內撲滅，現場發現1名79歲男性焦屍，已明顯死亡未送醫，並交由員警處理。
警方表示，起火房子是棟老舊的木屋平房，警消到達時濃煙瀰漫，立即佈線搶救，平房幾乎燒成廢墟，警方已聯繫兒子趕返家中，由於事發當時僅老翁獨自在家，究竟何原因起火，警消仍需進一步調查。
高雄市永安區永華路1間民宅於今天下午2時發生火警，消防局獲報後立即出動11車30人前往搶救，由於到達時發現1樓有濃煙冒出，消防人員立即佈線搶救，火勢順利於24分鐘內撲滅，現場發現1名79歲男性焦屍，已明顯死亡未送醫，並交由員警處理。
警方表示，起火房子是棟老舊的木屋平房，警消到達時濃煙瀰漫，立即佈線搶救，平房幾乎燒成廢墟，警方已聯繫兒子趕返家中，由於事發當時僅老翁獨自在家，究竟何原因起火，警消仍需進一步調查。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。