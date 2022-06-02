高雄市永安區永華路1間民宅於今天下午2時發生火警，，現場發現1名79歲男性焦屍，已明顯死亡未送醫，並交由員警處理。(警消提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市永安區永華路1間民宅於今天下午2時發生火警，消防局獲報後立即出動11車30人前往搶救，由於到達時發現1樓有濃煙冒出，消防人員立即佈線搶救，火勢順利於24分鐘內撲滅，現場發現1名79歲男性焦屍，已明顯死亡未送醫，並交由員警處理。

警方表示，起火房子是棟老舊的木屋平房，警消到達時濃煙瀰漫，立即佈線搶救，平房幾乎燒成廢墟，警方已聯繫兒子趕返家中，由於事發當時僅老翁獨自在家，究竟何原因起火，警消仍需進一步調查。