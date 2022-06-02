櫃檯買賣中心預計於111年6月7日審議數泓科公司(6855)上櫃案。

數泓科公司主係從事數位手工具產品之研發、製造與銷售，董事長為游祥鎮，推薦證券商係台新綜合證券及日盛證券，申請時資本額1.92億元，數泓科公司110年營業收入為4.44億元，稅後盈餘為9627萬8000元，每股盈餘為5.32元；111年第1季營業收入為9084萬元，稅後盈餘為3128萬6000元，每股盈餘為1.63元。

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