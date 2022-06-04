《正常發揮》

俄烏戰爭開打至今已100天，俄軍在烏東地區持續進攻，與烏軍對峙中；南方戰線卻遭遇烏克蘭小規模反攻。前陸軍中將帥化民卻表示，烏克蘭在軍事上快撐不下去了，不過，未來還是可以打游擊戰；而美國和歐洲也不希望烏克蘭完全停火，因為這樣一來可以持續消耗俄羅斯。

帥化民3日在中天政論節目《正常發揮》節目中表示，烏克蘭在軍事上快撐不下去了，因此只能爭取停戰、停火，而不是停戰協議。美國和歐洲雖然覺得烏克蘭現在變成一個包袱，但是烏克蘭未來還是可以打游擊戰，搞小衝突。

帥化民接著指出，俄羅斯現在有20萬大軍在烏東及烏南，若沒有達成割讓土地這些成果，會不會要轉攻為守？但守勢的作戰部隊要多，因為戰線拉那麼長。烏克蘭和美國的想法是只要去騷擾、出擊，或小衝突不斷，俄國部隊就撤不回去，還是繼續在消耗。美國也陸陸續續供應有限的武器和彈藥，讓烏克蘭還可以製造對峙的局面，這是對美國最有利的，美國和歐洲並不希望烏克蘭完全停火，因為這樣子還可以持續消耗俄羅斯。

帥化民認為，俄羅斯還有20萬的軍隊撤不回去，因為戰線拉那麼長，停火只是爭取一個喘息的時間。而歷次戰爭都是打打談談、停停打打，站在烏克蘭總統澤倫斯基的角度來看，他能完全投降嗎？他能承諾這幾個省從他的手中割讓出去嗎？因此，澤倫斯基現在只能要求停火、和平談判。