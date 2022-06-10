美國能源安全特使霍克斯坦(Amos Hochstein)在一場聽證會上對國會議員說，全球油價上漲，抵銷了西方限制俄油銷售的影響，俄羅斯在化石燃料賺得的營收，要比戰事爆發前更多。

美參議院歐洲與安全委員會提出詢問，俄羅斯從石油和天然氣賺得的錢，是否比幾個月的戰爭爆發前還要更多，霍克斯坦回答道，「我不能否認這一點」。霍克斯坦曾擔任美國駐國際能源總署(IEA)的特使。

歐美各國同意禁止俄國石油，以懲罰俄羅斯的發動戰爭惡行。但也推升了全球油氣價格。布蘭特原油在周四達到每桶123美元。

另外新冠疫情後的復甦，也帶動對石油的需求。與此同時，俄羅斯同時也對歐美以外的其它買家提供更多商品，包括增加對中國和印度出售石油，儘管是以打折的價格來出售。

IEA在上個月曾表示，今年以來俄羅斯石油的營收已經增加50%，來到每個月200億美元，其中歐盟的占比最高。但是預計歐盟正式實施逐步的俄油禁令之後，可能會減少這份收入。

另外分析單位Kpler表示，印度五月對俄油的購買，較前一個月增加一倍多，每日逾84萬桶，而且可能在六月還會再增加。