俄烏戰爭進入第4個月，烏東的頓巴斯成為俄羅斯頭號目標，烏軍在俄軍猛烈砲火下傷亡慘重。台大政治系教授左正東表示，一旦俄羅斯在頓巴斯取得關鍵性的成功，就已經有了一個下台階，因此，俄烏談判的關鍵時刻已經來到了。

左正東2日在政論節目《新聞大白話》中表示，從俄羅斯升高在頓巴斯的軍事攻擊之後，談判的關鍵時刻已經來到了，因為一旦俄羅斯在頓巴斯取得關鍵性的成功，其實俄羅斯已經有了一個下台階。戰爭打到現在，俄烏雙方的耗損都很大，能源、糧食價格不斷升高，全世界都付出很高的代價，所以其他國家也有很高的意願希望能夠停止戰爭。

左正東接著指出，美國總統拜登在《紐約時報》投書表示，美國提供烏克蘭長程武器，是為了要促成外交談判，並不會讓烏克蘭打入俄羅斯境內，就是不希望戰爭再擴大。

左正東指出，有些人例如美國前國務卿季辛吉，主張烏克蘭應該放棄領土來換取和平，但被很多人批評。拜登稱美國也不會施壓烏克蘭放棄領土，意思是說，如果烏克蘭做了決定，那是烏克蘭自己的決定，美國不會參與這個決定當中；但是要做什麼決定來達成停戰，就要看烏克蘭領導者的智慧。