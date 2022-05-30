俄烏戰火尚未平息，俄羅斯總統普丁健康狀況成謎。根據英媒29日報導，普丁可能已經病逝，近期幾次露面都是使用替身，甚至稱很多畫面都是生前預錄好的，藉此騙過媒體。前民進黨立委郭正亮不禁表示，北韓領導人金正恩也有人說是假的；中天節目主持人林嘉源立馬補充：「亮哥之前還跟我們開玩笑說，怎麼好像西方的敵人他們的元首都生病了、都陣亡了。」

針對英媒報導普丁可能已經病逝，郭正亮29日在中天新聞《國際直球對決》節目中表示，也有人說金正恩是假的；林嘉源馬上補充說，郭正亮之前還跟他們開玩笑說，「怎麼好像西方的敵人他們的元首都生病了、都陣亡了。」

郭正亮也分析了普丁對烏克蘭的戰略，他認為，俄羅斯會一個一個包圍烏克蘭的城市，像餃子一樣一個一個吃掉，像北頓涅茨克就已經被圍了，烏克蘭軍隊除烏東5、6個旅之外，大概只剩基輔還有幾個旅比較可以打，其他搞不好是烏合之軍。到時攻守易位後，要反攻極度困難，有一些烏克蘭高級軍官認為要先撤，以保留元氣，等跟烏西的軍隊重新整合後，再看下一步怎麼走。

郭正亮甚至預測，烏克蘭可能會棄守北頓涅茨克，因為如果繼續打，就會被困在裡面，搞不好就出不來了，結果會是投降，比如亞速營投降2500人，都是精銳部隊，並不划算。還有一個重要原因，就是重武器還沒到，比如美國要提供海馬斯多管火箭，也還沒來，只是提案而已，所以可能先撤再說，因此未來的局面很可能就要看俄羅斯會不會乘勝追擊。