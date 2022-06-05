各國股市第二季以來大多是利空、沒有利多而下跌，所幸美元指數回檔，外資未再連續大賣，台股配合股東會召開、陸續除權息，開始反彈，惟須注意現階段股市還是在年線之下修正，變數仍有，當下聚焦在台積電、聯發科、鴻海、華新等集團以及高殖利率族群。(圖/先探投資週刊提供)

三月底上海封城清零，進而演變成供應鏈中斷，中國經濟重傷，李克強近日頻示警，召開十萬人線上開會，並端出刺激經濟方案，包括類似過往的汽車購買補助、放寬房屋貸款及限購令等，以挽救經濟頹勢，中國深滬股市在四月二十七日見低點；通膨嚴重的美國，消費者物價指數年增率三、四月連續飆升至八％以上，迫使聯準會在五月下旬開會前一直高喊不惜壓抑經濟而大幅升息，五、十、三○年期公債殖利率一度都突破三％，致使股市大跌，一直到五月中下旬，甚至出現道瓊百年少見的連續下跌七周，單就今年最深跌幅，那指一度高達二九．四％、費半三○．二％、標普二○％、道瓊十五．七％。而隨聯準會高喊升息，美元指數一度飆升至一○五．○○五近二十年來最高。

油價處在歷史相對高峰

美國商務部公布第一季國內生產毛額（ＧＤＰ）修正值，季減年率由初值的一．四％下修至一．五％，創下二○二○年第二季疫情最嚴峻時期以來首次下滑，反觀二一年第四季經濟強勁擴張六．九％。第二季在俄烏戰爭、中國封城影響下，通膨壓力加重，尤其黃小玉及油價並未大跌，所幸民眾消費未見大減，最新出爐的個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數優於預期，又顯示通膨可能已觸頂，加上聯準會最新會議紀錄顯示，在六月與七月會議各升息兩碼後，九月可能放緩升息步調，美國五、十、三○年期公債全面跌破三％，而據聯準會開會紀錄，也顯示並未有升息三碼跡象，且一般預期至年底還開會三次，預估各約升息一碼，所以市場預估十二月前聯邦基金利率由目前的○．七五至一％，調升至二．五至二．七五％的機率，由一周前的三五％上升至六○％；最重要是十一月美國期中大選，屆時若升息過頭引發經濟衰退，將不是執政黨所樂意見到的。

在此情況下，美元指數從高點快速拉回至一○一．六以下，也就是美元轉弱，所以股市都見到反彈，道瓊表現最強，已向季線三三五八三點逼近、標普季線則在四二四七點；費半已來到季線三一三二點上下，最近包括輝達、超微、高通等都強彈，汽車電子相關的國家半導體、德儀、英飛凌、意法半導體底部全面墊高，日本的瑞薩半導體表現尤其強勢，半導體似乎復活，但是先看打底震盪；自從馬斯克當首富後話題不斷的特斯拉股價從低檔快速反彈十五％，亞馬遜、蘋果也強彈，所以原本最弱的那指一萬兩千點以下也有底部味道。

今年以來最強勢的還是能源股，被股神買進的西方石油及雪佛龍股價持續創新高，今年累計漲幅高達一四四％及五二％。只不過現階段最令人擔心的還是油價，默默中又來到一二○美元歷史相對高峰，今年高點是一三○．五美元，一旦在站穩一二○美元之上那麼通膨壓力又將籠罩，而黃小玉一時之間也不容易跌，這兩個影響通膨重要因子變化要特別注意，以免聯準會態度又改變。技術上美股四大指數周ＫＤ值交叉向上，只要美元指數未再轉強，有利股市續彈。

反彈波要填息不會很難

亞洲股市日本表現超強，已來到半年線，接下來就將向年線接近，比歐、美、中等國家都強，這還是在日圓貶值情況下出現的。韓國則低檔震盪。走向逐步解除封城的中國，驀然回首經濟已受重創，所以加緊釋金挽救產業，包括汽車、房地產等都積極挹注資金或降息，深滬股市慢慢向季線靠近。

台股今年原本外資賣超七八○○億元以上，不過五月以來賣壓漸緩，單月轉為淨買超，可以說上半年該賣的已經賣了。

台股畢竟從高點下跌至低點超過三千點，以最低點一五六一六點計算，若以反彈跌幅○．三八二點計算，滿足區域約在一六七六三點，也大約在季線位置附近。較強一點則上看一萬七千點。日周ＫＤ值交叉向上，有利時間波反彈。而進入六月，各公司陸續召開股東會及除權息，若從四月以來已除權息個股表現，不到三成填權息，不過那時是全球股市下跌，現階段正值反彈波，除息要填息相對不會很難。

拜登近期亞洲行，第一步就是看南韓拉攏三星，日本也與美國合作要發展二奈米，最主要台積電因為地緣政治中國可能攻台，美國必須找其他晶片供應來源，惟以俄烏戰爭來看，科技戰已成主流，不論是無人機或導彈乃至於衛星定位，晶片占有舉足輕重地位，而台灣是美製武器晶片主要供應商，尤其是軍工武器或衛星對接都需要高速運算，難怪台積電說ＨＰＣ需求強勁；再者手機晶片、物聯網、汽車等晶片，台積電都是全球大廠指名供應商，地位很重要，今年台積電下跌主要受到全球ＥＴＦ被動型賣壓，就像尖牙股股價也一樣下跌，但以台積電今年預估ＥＰＳ三○～三二元、明年三五元起跳，挑戰四○元，ＰＥ實在低，相對股價低檔將有支撐。只是現階段全球受限美國升息、資金回收，所以不容易看到資金大舉進駐，只是有獲利成長，五百元將具有大支撐。

特別要注意的是，二○二○年疫情前，其實台股主要上漲火車頭就是台積電，而後遠距需求上升，ＰＣ、ＮＢ熱賣，刺激一、二線晶圓代工大廠業績都好，但是資金明顯轉向二線廠，因為基期低、獲利大跳升，例如聯電、世界、力積電等，台積電反而成為被動者。但是也促使全球大擴廠，成熟製程較先進製程還搶手；惟今年以來ＰＣ、ＮＢ開始銷售走下波，看看面板價格大跌進入損益平衡或虧損就知道，對於驅動ＩＣ一定也會減少進貨或直接砍價，趨勢上又回到先進製程，尤其經過俄烏戰爭，讓人見識到最新現代戰爭的方式，已經沒有過去所謂部隊或坦克車大決戰，透過ＡＩ精準定位打擊是關鍵，這就牽涉到晶片高速運算，每秒鐘要運算數千次。

台積電先前法說會已釋出高速運算將成為長期成長最強動力，四月法說會資訊也顯示，高速運算單季營收占比四一％，首度超過智慧機的四成。而經過俄烏這一仗，西方國家為補充武器，預計對於高速運算晶片下單只會更多，這一點在後續台積電業績將更為凸顯，因為全球擁有此產能技術的不脫台積電、三星、英特爾，且幾乎七、八成都掌握在台積電手中。

台積電先進製程將突顯優勢

近期科技網站insidehpc.com刊登台積電業務開發主管訪問，依據說明，台積電預期未來五年高速運算強勁，估計至少到二五年都持續為最強勁成長平台。而台積電定義的高速運算領域包含核心處理器、繪圖處理器和人工智慧加速器。估計包含超微、輝達，乃至英特爾都是相關領域主要廠商。台積電二二年技術論壇六月將在海外先登場，業界估計，將聚焦先進製程與封裝，在台積電越發重要下，但國際資金潮未全面回流，台積電大聯盟概念股與生態夥伴股價就可能先走，例如創意、家登、帆宣、中砂、中探針、采鈺、精材、愛普*等；其中創意將在六月二日除息七元，以今年ＥＰＳ法人預估上看十八至二○元來看，股價或是台積電大團軍的領先指標，精材六月十五日除息將是第二棒。

當然也不是說八吋廠都看淡，據統計晶圓製造商未來五年將增加二五條新的八吋晶圓生產線，以滿足各式仰賴半導體元件的相關應用，例如類比、電源管理IC、功率元件MOSFET、微控制器（MCU）與感測器等，以及５Ｇ、汽車及物聯網等持續成長的應用需求。四月份國際股市大跌，但是若仔細看，汽車晶片大廠包括英飛凌、德儀、達爾、瑞薩、安森美、意法半導體、國家半導體等，跌幅都在六％以內，甚至日本的安森美、國家半導體、安森美還是正報酬，從線型上看底部都在墊高，日本瑞薩半導體甚至將創歷史新高！

過去兩年汽車受限汽車晶片而全球銷售量掉到八千萬輛左右，預計在供給順暢之後，要恢復每年一億輛應不是問題，明年成長可期，包括電動車及傳統汽柴油車。所以相關汽車電子廠商業績應較看好，相關供應鏈如封測廠日月光、京元電、欣銓、捷敏ＫＹ，二極體的強茂、德微、台半、朋程，以及功率導線架廠順德、界霖、長科*等公司接單動能已獲得一定保障。

隨著５Ｇ、電動車及工業等終端市場大規模成長，碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）等第三類半導體市場，成為未來功率半導體的新商機，意法半導體、瑞薩及英飛凌等國際ＩＤＭ大廠，逐步擴大擴增第三代半導體產能，導致國際ＩＤＭ大廠的消費性MOSFET產能不斷縮小，也讓台灣的MOSFET廠，移轉訂單機會增加。

法人看好尼克森、杰力）、大中及富鼎等台灣MOSFET供應鏈，可望搶下國際ＩＤＭ大廠的轉單商機。

富鼎五月二十六日除息六元，率先完成填息，首季ＥＰＳ達三．五三元，幾乎是過去一年的獲利；而今年將辦私募引進國巨，每股為八二．四八元，合作向汽車電子進軍，鴻海集團今年企圖心頗強，值得注意富鼎走勢。

汽車零組件業迎來利多

鴻海在第二季股市大回檔中，是少數股價站在年線之上者，姿態與過去不一樣了。而旗下另一家乙盛ＫＹ經過轉型，現有四大產品線的毛利率，以車用和新近跨入的低軌衛星產品為優，其他依序為含伺服器在內的雲網產品、消費性產品。而今年首季首度車用占比超越消費性產品，車用約四三．一％，至於伺服器維持在十八％。低軌衛星訂單，今年首季已有斬獲，今年可貢獻五至六％的營收。上述熱門產品已占公司營收三分之二，首季ＥＰＳ○．九元，若今年能衝到三．五至四元，股價應有近一步發展空間。

至於傳統汽車部分，這次中國再度汽車下鄉，預計以六百億人民幣補助購買，一般預估電動車可能數量不如傳統汽車，原因很簡單，因為一時之間無法建置太多充電站，基於方便性，傳統汽車可能較吃香，上期提到過去兩次的汽車下鄉補助，對於東陽、耿鼎、堤維西這類保險桿、板金大廠幫助較大，以龍頭東陽○九年及一五年那兩次行情，股價有見到六○至七五元高價；尤其在過去兩年股價幾乎原地踏步，跟台股上漲萬點無關，基期夠低下，這次行情或可期待，持股可續抱。當然補助買車有機會衝高電動車銷售量，包括胡連、智伸科、宇隆等都可注意。中國的汽車相關股如江鈴汽車、比亞迪、上汽、中通客車、東風、廣汽、長安、金龍汽車等近半個月股價表現都非常強勢。

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