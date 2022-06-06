半導體測試介面廠精測(6510)受惠智慧手機相關及固態硬碟快閃記憶體控制（SSD NAND Flash controller）等晶片測試需求暢旺，2022年5月合併營收雙位數「雙升」創同期新高、歷史第三高，公司樂觀預期第二季營收表現將優於首季及去年同期。

精測公布2022年5月自結合併營收4.13億元，月增達15.69％、年增達15.59％，改寫歷史第三高。其中，晶圓測試卡3.51億元，月增達30.3％、年增18.07％，IC測試板0.48億元，月減28.84％、但年增23.21％。技術服務與其他0.13億元，月減29.68％、年減34.66％。

累計精測前5月自結合併營收16億元，年增5.1％，成長幅度較前4月1.87％擴大、改寫同期新高。其中，晶圓測試卡12.21億元、年增4.64％，IC測試板2.89億元、年增達31.08％。不過，技術服務與其他0.89億元、年減達33.45％。

精測表示，今年以來Omicron變種病毒引發新一波疫情升溫，上海封城影響全球科技產業鏈供需，牽動半導體部分應用晶片測試需求遞延。不過，精測因推出多款微機電（MEMS）探針卡產品，雖有部分訂單受遞延影響，但高階智慧手機新晶片測試需求依然暢旺。

此外，包括美系、亞系記憶體大廠及獨立晶片公司等固態硬碟（SSD）快閃記憶體控制晶片客戶群，均全面同步升級其高速測試規格，為精測挹注多項新訂單業績。整體而言，公司預期第二季營收仍可望優於首季及去年同期表現。

精測總經理黃水可先前法說時表示，由於重大客戶營運均在成長階段、兩岸及北美在地服務布局漸趨完善，配合探針卡新產品持續驗證通過、逐步導入各應用領域量產，對精測今年營運展望不變，預期將維持逐季成長趨勢、全年目標達雙位數成長不變。

黃水可預期，若驗收進度不受疫情影響，上半年營收有機會達到雙位數成長。其中，探針卡隨著新產品陸續到位量產，全年營收貢獻達50％目標不變。同時，IC測試板仍會在既有基礎上持續發展，且相關布局已逐漸產生效益。

而全球權威研調機構Yole Developpement近日出具最新半導體探針卡調查報告，精測2021年產品營收年增達54.8％，位居全球探針卡前十強之冠，顯現精測近年來以「5G為底、AI為用」的市場方向進行多款MEMS探針卡產品布局，深獲市場認同與青睞。

此外，全球半導體測試探針卡年度盛會「2022 SWTest」5日起連4天於美國卡爾斯巴德（Carlsbad）召開，精測受邀出席以「3D IC Probe Card Solutions」為題進行演說，分享符合半導體異質整合，高速、大電流，不同間距的晶圓測試需求解決方案。