本週台股三大法人呈現「外冷內熱」的局面，外資本週中斷連續三週加碼台股的趨勢，反手賣超414.42億元，投信法人則持續第21週加碼台股，本週買超金額23.06億元，自營商也連續第三週站在買方，本週回補金額95.86億元，三大法人合計單週賣超台股295.5億元。

美股屏息等待即將公布的5月CPI數據，周四大指數全數下跌，也影響台股週五的投資情緒，加權指數終場下跌-161.22點，且成交量不滿兩千億，僅1872.13億元；合計台股在端午過後一週指數走跌，週線下跌-92.45點，跌幅-0.56%，週K線終止連三紅，本週收黑。而周五道瓊指數更是重挫了880點，不利於下周台股開盤。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，賴正鴻表示，雖然在戰爭與封城造成供應鏈受阻等影響，台灣製造業採購經理人指數降至53.5%，該數字為2020年7月以來最緩，非製造業經理人指數更是中斷連續10個月的擴張態勢，轉為緊縮，然這些利空因素都已反映在股價中，目前市場反而開始期待下半年聯準會的鷹派態度和緩，以及通膨有望見頂向下。

賴正鴻進一步表示，之前台股下跌主因在於中國封城打亂供應鏈，不過隨著市場低點已過，因為封城造成的需求遞延，將成為下半年的台股利多，短線看好跌深股與成長股將率先反應，在題材上，第三季可聚焦5G概念、高頻、高速、硬體升級概念的USB4.0、Server、Switch、STB等，以及電動車電池、WIFI6+6e等。

台股自底部的反彈格局確立，不過近期整體成交量能不振，且研判季線上方整數大關賣壓仍大，加上下週台灣將召開央行理監事會議，需要時間整理配合量能同步擴大，看好台股目前本益比低於均值且在國際市場中具有高殖利率特性，有望吸引中長線逢低買盤資金，進而帶動量能擴大，並激勵反彈格局延續。