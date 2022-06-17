台股加權指數17日開低在15,794.16點，權王台積電（2330）開在499.5元，一度失守500元關卡，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）走勢疲弱，三星傳出暫停採購，科技廠遭到波及，但受害股如面板及IC設計股力抗賣壓，台股早盤下跌逾130點，回測壓力仍大。

聯準會祭出1994年以來最大升息行動後，全球央行紛紛跟進，令經濟衰退疑慮大增，美國四大指數16日全面重挫。

道瓊工業平均指數6月16日終場下挫2.42％（741.46點）、收29,927.07點。那斯達克指數下挫4.08％（453.06點）、收10,646.10點，創2020年9月23日以來收盤新低。

費城半導體指數下挫6.24％（170.69點）、收2,566.86點。

統一投顧指出，聯準會宣布升息3碼後，緊接著巴西、香港、台灣、英國、瑞士等央行相繼升息，市場擔憂經濟衰退，恐慌情緒增溫。通膨居高不下，終端需求減弱，電子業調節庫存，產業供需出現雜音，造成科技股波動劇烈。

近期台股技術面跌落所有均線之下，技術面空頭排列，建議保守操作，選股建議以汽車零組件、解封受惠股及高殖利率概念股為主。