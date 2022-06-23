聯發科（2454）23日每股除息73元，受到盤勢偏空及產業雜音影響，填息之路走得並不順遂，午盤前夕跌幅進一步擴大，反觀旗下22日甫登錄興櫃的達發（6526）股價相對有守，成功超越聯發科股價，青出於藍勝於藍，躍居集團股王寶座。

此外，興櫃股后采鈺預計24日辦理公開申購開標，期間累計吸引19.63萬筆申購單，以每股290元承銷價計算，總計凍資569.35億元，中籤率1.88％；若以22日興櫃收盤均價367.35元計算，每位中籤戶潛在套利空間約7.74萬元。